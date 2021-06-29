Стронгмен Кокляев жестко высказался о Моргенштерне

Российский стронгмен Михаил Кокляев в своем Instagram раскритиковал известного рэпера Моргенштерна.

«Деньги — это свобода», не раз слышал я. Свобода разная бывает, и на мой взгляд, свобода безнравственного человека, приобретенная на людской порочности и неразумности, развязывает руки этому «свободному» человеку настолько, что ему кажется, будто он Бога за бороду держит. Но осознающие реально происходящее люди, видят, что не Бога за бороду держит «свободный» бунтарь, а черта за хер. Вот так и появляются пи***сы не по половой принадлежности, а по состоянию души. PS Каждая овечка будет подвешена за свой хвостик на том свете, а какая и на этом», — написал Кокляев.

19 апреля Шлеменко высказывался о возбуждении административного дела против Моргенштерна за пропаганду наркотиков.

27 июня Моргенштерн в сторис Instagram предложил ввести цензуру и запретить ММА. Он считает, что этот вид спорта подает плохой пример молодежи.