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Стронгмен Кокляев жестко высказался о Моргенштерне

18:36
Михаил Кокляев. Фото Федор Успенский., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Михаил Кокляев. Фото Федор Успенский., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Российский стронгмен Михаил Кокляев в своем Instagram раскритиковал известного рэпера Моргенштерна.

«Деньги — это свобода», не раз слышал я. Свобода разная бывает, и на мой взгляд, свобода безнравственного человека, приобретенная на людской порочности и неразумности, развязывает руки этому «свободному» человеку настолько, что ему кажется, будто он Бога за бороду держит. Но осознающие реально происходящее люди, видят, что не Бога за бороду держит «свободный» бунтарь, а черта за хер. Вот так и появляются пи***сы не по половой принадлежности, а по состоянию души. PS Каждая овечка будет подвешена за свой хвостик на том свете, а какая и на этом», — написал Кокляев.

19 апреля Шлеменко высказывался о возбуждении административного дела против Моргенштерна за пропаганду наркотиков.

27 июня Моргенштерн в сторис Instagram предложил ввести цензуру и запретить ММА. Он считает, что этот вид спорта подает плохой пример молодежи.

 

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Виктория Кравченко все материалы автора

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