Шлеменко назвал показухой пожертвования Моргенштерна

Российский боец Александр Шлеменко прокомментировал благотворительную деятельность известного рэпера Моргенштерна. Певец ранее перевел крупную сумму на счет больного ребенка. По мнению Шлеменко, это показуха.

«Про его благотворительность — это глупости, — цитирует Шлеменко «Газета.ру». — Вот представьте, что наркоторговец переведет деньги больному ребенку и будет это афишировать, при этом тысячи детей продолжат погибать от наркотиков. Точно так же и этот персонаж. Призывая употреблять наркотики, занимаясь пропагандой, скольких детей он загубил.

При этом помог одному ребенку — просто смешно. Для этого и делается, чтобы были потом разговоры: вот, мол, я переслал больному ребенку 10 млн, спас одного. А сколько тысяч детей ты погубил? Вот так надо ставить вопрос. Тем более, когда человек взял, снял с себя последнюю рубаху и пожертвовал — это одно. А здесь он пафосно выкинул деньги, и об этом знают все. Думаю, в этом цель и была, это однозначная показуха».