Даниэль Кормье признался, что ему приятно, когда его сравнивают с Федором Емельяненко

Экс-чемпион UFC в полутяжелом и тяжелом весах американец Даниэль Кормье рассказал, что он чувствует, когда его сравнивают с легендарным россиянином Федором Емельяненко.

«Когда я начинал карьеру в ММА, Федор был тем, о котором все говорили, и он был крутым, — сказал Кормье «СЭ». — Он не выглядел как бодибилдер, но при этом был быстрым и отправлял в нокаут всех подряд. Это много для меня значит, когда люди сравнивают меня с ним».

В настоящее время Кормье не является действующим бойцом ММА. На его счету 22 победы, 3 поражения и 1 бой, признанный несостоявшимся.

Видеотрансляцию главных боев турнира UFC 267 Ян — Сэндхаген, Блахович — Тейшейра в прямом эфире покажет телеканал РЕН ТВ 30 октября.