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Стерлинг: «Лично я считаю, что Петр Ян — грязный жулик»

12:48
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Действующий чемпион UFC в легчайшем весе обвинил обладателя пояса временного чемпиона в этом дивизионе Петра Яна в использовании допинга.

«Для справки: я не думаю, что каждый российский боец или спортсмен жульничает. У вас есть чистые и грязные спортсмены, как и среди американцев, бразильцев, китайцев и других национальностей».
«Лично я считаю, что Петр Ян — грязный жулик. Может быть, я ошибаюсь, но я сильно в этом сомневаюсь», — написал Стерлинг в Twitter.

В марте прошлого года на UFC 259 Стерлинг победил Яна дисквалификацией за запрещенный удар коленом в голову в четвертом раунде. Их матч-реванш должен был состояться в октябре на UFC 267 в Абу-Даби, но Стерлинг получил травму и снялся с боя. На замену вышел Кори Сэндхаген, а итогом противостояния стала победа Яна единогласным решением судей.

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Ислам Бабаджанов все материалы автора
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