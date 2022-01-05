Действующий чемпион UFC в легчайшем весе обвинил обладателя пояса временного чемпиона в этом дивизионе Петра Яна в использовании допинга.

«Для справки: я не думаю, что каждый российский боец или спортсмен жульничает. У вас есть чистые и грязные спортсмены, как и среди американцев, бразильцев, китайцев и других национальностей».

«Лично я считаю, что Петр Ян — грязный жулик. Может быть, я ошибаюсь, но я сильно в этом сомневаюсь», — написал Стерлинг в Twitter.

For the record, I do not think every Russian fighter or athlete cheats. Just like every American, Brazilian, Chinese, or any other nationality of athletes, you have the clean and dirty ones.



Personally I think Cheotr Yan is a dirty cheat. Maybe I'm wrong but I highly doubt it. https://t.co/NFWdQC4RGi — Aljamain Sterling (@funkmasterMMA) January 4, 2022

В марте прошлого года на UFC 259 Стерлинг победил Яна дисквалификацией за запрещенный удар коленом в голову в четвертом раунде. Их матч-реванш должен был состояться в октябре на UFC 267 в Абу-Даби, но Стерлинг получил травму и снялся с боя. На замену вышел Кори Сэндхаген, а итогом противостояния стала победа Яна единогласным решением судей.