Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 09:46

Стала известна причина смерти экс-бойца UFC Энтони Джонсона

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Энтони Джонсон.
Фото Getty Images

Американский боец ММА Энтони «Рамбл» Джонсон скончался в возрасте 38 лет. Как сообщает Yahoo! Sports, причиной смерти стал отказ в работе органов на фоне заболевания иммунной системы и злокачественных поражений лимфатической системы.

У Джонсона обнаружили неходжкинские лимфомы и гемофагоцитарный лимфогистиоцитоз (ГЛГ).

За свою карьеру в ММА Рамбл провел 29 боев, одержал 23 победы при 17 нокаутах и потерпел 6 поражений.

Джонсон дважды дрался за титул UFC в полутяжелом весе и оба раза проиграл Дэниэлу Кормье.

UFC
ММА
7
0
Читайте также
Сестра самого дорого футболиста мира: служила в норвежской армии и похожа на брата
«Меня предали». Роналду в скандальном интервью разгромил «МЮ», Тен Хага, Рангника и Руни
AP показало фото привязанных к столбам жителей Херсона после прихода ВСУ
Reuters сообщило о визите Зеленского в Херсон
Ухаживающим за родственниками пенсионерам в России увеличат пенсию
Песков прокомментировал деятельность Рогозина в зоне СВО
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Дана Уайт подтвердил, что Адесанья может получить незамедлительный реванш после поражения от Перейры

Тейшейра: «Перед пятым раундом я сказал Перейре, что ему нужно нокаутировать Адесанью»
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости