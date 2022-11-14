Стала известна причина смерти экс-бойца UFC Энтони Джонсона

Американский боец ММА Энтони «Рамбл» Джонсон скончался в возрасте 38 лет. Как сообщает Yahoo! Sports, причиной смерти стал отказ в работе органов на фоне заболевания иммунной системы и злокачественных поражений лимфатической системы.

У Джонсона обнаружили неходжкинские лимфомы и гемофагоцитарный лимфогистиоцитоз (ГЛГ).

За свою карьеру в ММА Рамбл провел 29 боев, одержал 23 победы при 17 нокаутах и потерпел 6 поражений.

Джонсон дважды дрался за титул UFC в полутяжелом весе и оба раза проиграл Дэниэлу Кормье.