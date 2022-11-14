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Тейшейра: «Перед пятым раундом я сказал Перейре, что ему нужно нокаутировать Адесанью»

Тейшейра рассказал, как настраивал Перейру перед нокаутом Адесаньи
Давид Хачатрян
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43-летний экс-чемпион UFC в полутяжелом весе Гловер Тейшейра (33-8) сообщил, что Алекс Перейра реализовал геймплан только в заключительном раунде.

«Он [Перейра] посмотрел на меня и спросил: «Я должен его нокаутировать?» И я ответил, что да, — сказал бразилец в интервью EPSN. — Мы много раз отрабатывали комбинации, в которых он бьет Адесанью в грудь, потому что по его голове тяжело попасть. В конце концов он сделал это в пятом раунде, и это сделало меня счастливым. Эта победа будет мотивировать меня весь следующий месяц».

Перейра победил Адесанью техническим нокаутом в пятом раунде и стал новым чемпионом UFC в среднем весе. Бой состоялся 12 ноября на UFC 281 на «Мэдисон-сквер-гарден» в Нью-Йорке, США.

Алекс Перейра
Исраэль Адесанья
UFC
ММА
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