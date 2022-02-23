Хавьер Мендес: «Хабиб будет доминировать над Сен-Пьером в схватке по грэпплингу»

Тренер зала АКА Хавьер Мендес оценил шансы бывшего чемпиона UFC в полусреднем весе Жоржа Сен-Пьера (26-2) в потенциальном матче по грэпплингу против бывшего чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова (29-0).

«Это был бы интересный матч, — заявил Мендес в интервью Submission Radio. — Я думаю, что Хабиб доминировал бы над Сен-Пьеромом, так же как он делал это со всеми остальными своими соперниками. Я никогда не видел, чтобы кто-то доминировал в борьбе над Хабибом».

Мендес отметил, что Хабиб Нурмагомедов продолжает тренироваться в зале: «Он до сих пор борется. Он уничтожает каждого. Хабиб стал тяжелее, но при этом он стал доминировать над всеми еще больше».

Хабиб Нурмагомедов завершил карьеру после боя с Джастином Гэйтжи (23-3) 24 октября 2020 года на UFC 254. Сен-Пьер в последний раз дрался против Майкла Биспинга (32-9) 4 ноября 2017 года на UFC 217, победив сабмишном (удушением сзади) в третьем раунде.