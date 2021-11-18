Скандал в АСА: Вахаев ударил Джонсона во время интервью

Российский тяжеловес Мухумат Вахаев ударил американского чемпиона АСА в тяжелом весе Тимоти Джонсона во время интервью пресс-службе промоушена.

Поединок между ними состоится 19 ноября в Минске на турнире АСА 132. Видео инцидента выложена в Instagram промоушена.

Конфликт начался после того, как Вахаев призвал Джонсона извиниться за то, что американец ранее назвал его и другого российского бойца Алихана Вахаева бойфрендами. Джонсон отказался извиняться и заявил, что размажет Мухумата. После этого Вахаев ударил соперника. Джонсон упал с кресла, хотел ответить, но драку предотвратили сотрудники АСА.

На счету 31-летнего Вахаева 10 побед и 4 поражения в ММА. Ранее он был чемпионом АСВ и АСА в тяжелом весе, идет на серии из восьми побед. У 35-летнего Джонсона 15 побед, 5 поражений и 1 ничья.