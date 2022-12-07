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Сегодня, 14:03

Сирил Ган не видит смысла ехать на сбор в Дагестан: «Разница в уровнях огромная»

Давид Хачатрян
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Первый номер рейтинга UFC в тяжелом весе Сирил Ган (11-1) заявил, что не планирует сейчас лететь в Дагестан, для того чтобы улучшить навыки борьбы. Об этом он сказал в подкасте Main Event Podcast.

— Были ли у вас обсуждения с Фернандо [Лопесом] отправиться в Дагестан или, может, в Осетию и поработать там с борцами? У нас много тяжеловесов, олимпийских чемпионов.

— Да, я знаю, но мне нужно будет сделать это после того, как я вырасту в своем зале, после того, как подтяну борьбу с борцами из нашего зала, потому что у нас тут тоже много сильных борцов. Сейчас ехать туда [в Дагестан] нет смысла, потому что разница в уровнях огромная. Там же настоящие борцы. Так что мне нужно выйти на новый уровень здесь, перед тем как отправиться туда. Но это вполне возможно. Это был бы отличный опыт.

Ган прошлый бой выиграл у Тая Туивасы (14-5) нокаутом в третьем раунде. Бой состоялся 3 сентября на UFC Fight Night 209 в Париже, Франция.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=jHimQf4wrQw
Сирил Ган
UFC
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