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Сегодня, 14:45

Сирил Ган назвал самого опасного бойца в своей карьере

Давид Хачатрян
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Первый номер рейтинга UFC в тяжелом весе Сирил Ган (11-1) заявил, что никто из бойцов не принес ему больших проблем, однако отметил, что Тай Туиваса (14-5) потряс его своим ударом.

«Некоторые люди говорят, что было интересно увидеть меня в опасном положении в последнем поединке, — начала Ган в подкасте Main Event Podcast. — Но, хоть там и был хороший удар, я не был в опасности. Там не было сложной ситуации. Я допустил одну ошибку на дистанции, он пробил меня, но в остальном я был в порядке. Все нормально.
В поединке с Франсисом Нганну я тоже был в полном порядке. Я не был в опасности, никаких опасных моментов. Он провел тейкдаун, а что потом? Он ничего не сделал — ни сабмишена, ни граунд-энд-паунда. Там никакой опасности для меня не было, я все удары блокировал.
Поэтому на данный момент у меня нет таких боев. Может быть, Тай Туиваса, потому что он потряс меня и был ближе всех к тому, чтобы меня финишировать. Поэтому скажу Тай Туиваса», — заявил Ган на подкасте Main Event Podcast.

Ган выиграл у Туивасы в последнем поединке нокаутом в третьем раунде. Бой состоялся 3 сентября на UFC Fight Night 209 в Париже, Франция.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=jHimQf4wrQw
Сирил Ган
UFC
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