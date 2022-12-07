Пэдди Пимблетт рассказал, за что он уважает Конора Макгрегора

Уроженец Ливерпуля британский боец UFC Пэдди Пимблетт (19-3) считает, что бывший двойной чемпион UFC в полулегком и легком весе Конор Макгрегор (22-6) вывел ММА на новый уровень.

«Я уважаю Конора. Он многое сделал для нашего вида спорта. Все хотят увидеть его бой, — сказал Пимблетт в интервью ESPN. — Как говорил Конор, я — это «ночь красных трусиков» для всех этих бомжей. Должно быть, у половины этих легковесов висят на стене плакаты со мной, потому что они то и дело, что говорят обо мне. Чувак, сделай хоть что-нибудь, чтобы изменить свою жизнь, а не болтай обо мне».

Пимблетт проведет следующий бой против Джареда Гордона (19-5) 10 декабря на UFC 282 на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.