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Сегодня, 15:24

Емельяненко — о бое с блогером Коваленко: «Бить людей — моя работа»

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Боец MMA Александр Емельяненко поделился ожиданиями от боя против блогера Святослава Коваленко. Поединок станет главным событием турнира суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ» 16 декабря.

«Я отлично себя чувствую и функционально, и физически, и технически, — приводит РЕН ТВ слова Емельяненко. — Тяжеловесы — они только созревают к 40 годам. Очень много примеров, когда возрастные профессиональные боксеры и даже смешанные единоборцы выходили, выступали и дрались. Возьмите того же моего брата Федора. Он на пять лет старше меня».

41-летний боец заявил, что 32-летний блогер не был специально выбран в качестве неопытного и непрофессионального соперника.

«Я никогда не выбираю себе соперников, чтобы не говорили: «Емельяненко выбрал себе послабее бойца или поудобнее». Ну, я дерусь со всеми, кто предлагает. Пусть становятся в очередь, организовывают турниры. Я готов драться со всеми. Здесь выступаю с парнями, которые в других версиях профессионально занимаются. Я каждый день дерусь. Постоянно берусь бить людей, это моя работа», — сказал Емельяненко.

Канал РЕН ТВ покажет турнир в прямом эфире.

Источник: https://ren.tv/news/sport/1054045-emelianenko-o-boe-s-kovalenko-bit-liudei-moia-rabota
Александр Емельяненко
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