Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 00:14

Шульский победил Адамова и защитил пояс лиги «Наше Дело»

Ислам Бабаджанов
Корреспондент
Павел Шульский.
Фото Instagram

Кулачный боец и боксер Павел Шульский досрочно победил Хусейна Адамова на турнире поп-ММА промоушена «Наше Дело», который состоялся 10 марта в Москве.

Бой по правилам бокса, но в перчатках для ММА был остановлен в перерыве после третьего раунда. Угол не разрешил Адамову выйти на четвёртый раунд. Тем самым Шульский защитил пояс промоушена «Наше Дело».

Ранее чемпионский титул принадлежал тяжеловесу Исламу Каримову, но лига лишила его пояса в связи с тем, что он отказался проводить реванш с Шульским в марте. В их первом поединке победу единогласным решением судей одержал Каримов.

Бокс
ММА
0
Читайте также
Положительную пробу на мельдоний сдала даже лошадь. Дикая история с допингом
4 тонны кокаина: звезду «Спартака» Квинси Промеса подозревают в торговле наркотиками
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Чемпионский бой Джонсона и Расулова состоится на АСА 137

Бернс — о бое с Чимаевым: «Передо мной окажется большой и голодный Хамзат. Будет война»
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости