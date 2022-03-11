Шульский победил Адамова и защитил пояс лиги «Наше Дело»

Кулачный боец и боксер Павел Шульский досрочно победил Хусейна Адамова на турнире поп-ММА промоушена «Наше Дело», который состоялся 10 марта в Москве.

Бой по правилам бокса, но в перчатках для ММА был остановлен в перерыве после третьего раунда. Угол не разрешил Адамову выйти на четвёртый раунд. Тем самым Шульский защитил пояс промоушена «Наше Дело».

Ранее чемпионский титул принадлежал тяжеловесу Исламу Каримову, но лига лишила его пояса в связи с тем, что он отказался проводить реванш с Шульским в марте. В их первом поединке победу единогласным решением судей одержал Каримов.