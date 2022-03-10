Чемпионский бой Джонсона и Расулова состоится на АСА 137

Американский боец АСА Тони Джонсон (16-5) проведет третью защиту титула чемпиона АСА в тяжелом весе против Салимгерея Расулова (22-7) на АСА 138 в спортхолле «Колизей» в Грозном (26 марта), сообщил президент лиги Алексей Яценко.

Изначально поединок между Джонсоном и Расуловым должен был состояться на АСА 137. Однако бой был перенесен из-за увеличения времени оформления виз в Россию.

Джонсон в последний раз дрался против Мухомада Вахаева (10-5) 19 ноября 2021 года на ACA 132, победив техническим нокаутом в первом раунде. Расулов идет на серии из 6 побед. В прошлом бою он единогласным решением судей победил Дмитрия Побережеца (26-7) 24 сентября 2021 года на АСА 129.