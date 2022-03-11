Экс-претендент на титул UFC в полусреднем весе бразилец Гилберт Бернс поделился ожиданиями от боя против шведского бойца чеченского происхождения Хамзата Чимаева.

«У Хамзата были проблемы с визой, но теперь бой точно в силе. Он состоится 9 апреля. Погнали, — сказал Бернс в интервью Helen Yee Sports. — Подготовка идет полным ходом, мы с командой думаем над геймпланом. Я уверен в своих навыках и ожидаю очень сложный поединок. Передо мной окажется большой и голодный Хамзат, и я с нетерпением жду встречи с ним».

«Как и всегда я ожидаю, что победа будет за мной, — продолжил Бернс. — Но тем менее я ожидаю очень тяжелый поединок — особенно в начале, когда он очень силен. Верю, что он будет обмениваться ударами в стойке, также уверен, что он будет пытаться перевести бой на землю, плотно работать сверху, нанося удары, и я считаю, что у меня есть все необходимые ответы, такие как защита от тейкдаунов, ударные навыки. Будет война. Этот бой ни для кого из нас не будет простым. Будет тяжело, но в конце боя поднимут мою руку».

«Дана Уайт сказал, что у нас претендентский бой? Да, но он также в свое время говорил, что женских боев в UFC не будет и так далее. Он может говорить одно, а затем — поменять мнение. И это нормально. Я думаю в случае досрочной победы я точно могу рассчитывать на титульный бой. Если же будет скучный поединок, то нужно будет пройти еще один шаг».

Чимаев и Бернс подерутся на турнире UFC 273, который состоится в ночь на 9 апреля в Джексонвилле (США). На счету Чимаева 10 побед и 0 поражений, у Бернса — 20 побед и 4 поражения.