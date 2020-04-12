Шлеменко пожаловался на хамство в аптеке во время работы волонтером

Бывший чемпион Bellator в среднем весе Александр Шлеменко пожаловался на хамство со стороны аптекарей. Российский боец поработал волонтером во время пандемии коронавируса.

«А вы часто сталкиваетесь с хамством? Люди, будьте добрее друг к другу.

Попробовав себя в роли волонтеров, мы столкнулись с хамским и недопустимым отношением сотрудников Госаптек к людям, получающим льготные препараты, хотя категория этих граждан одна из самых незащищенных и требующих нашей поддержки.

В частности, сегодня, в аптеках №182 и №194 нам откровенно нагрубили и специально задержали получение лекарств.

В такое непростое время мы должны объединяться и помогать друг другу, но к сожалению, многие этого не понимают", — написал Шлеменко в Instagram, добавив видео инцидента.