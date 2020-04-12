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Шлеменко пожаловался на хамство в аптеке во время работы волонтером

17:07
Александр Шлеменко. Фото Facebook
Александр Шлеменко. Фото Facebook

Бывший чемпион Bellator в среднем весе Александр Шлеменко пожаловался на хамство со стороны аптекарей. Российский боец поработал волонтером во время пандемии коронавируса.

«А вы часто сталкиваетесь с хамством? Люди, будьте добрее друг к другу.

Попробовав себя в роли волонтеров, мы столкнулись с хамским и недопустимым отношением сотрудников Госаптек к людям, получающим льготные препараты, хотя категория этих граждан одна из самых незащищенных и требующих нашей поддержки.

В частности, сегодня, в аптеках №182 и №194 нам откровенно нагрубили и специально задержали получение лекарств.

В такое непростое время мы должны объединяться и помогать друг другу, но к сожалению, многие этого не понимают", — написал Шлеменко в Instagram, добавив видео инцидента.

Люди будьте добрее друг к другу . Попробовав себя в роли волонтеров, мы столкнулись с хамским и недопустимым отношением сотрудников Госаптек к людям, получающим льготные препараты, хотя категория этих граждан одна из самых незащищенных и требующих нашей поддержки. В частности, сегодня, в аптеках №182 и №194 нам откровенно нагрубили и специально задержали получение лекарств. В такое непростое время мы должны объединяться и помогать друг другу, но к сожалению, многие этого не понимают. @alexandershlemenko @shlemenkostormschool @rodnyegoroda @kolesnik888 @koreshmmarus @12kanalomsk @alexeygritsko @shurkevich92 @_tatiana_denisova @pavlodarskiy_ @merciless_mma01 @nikita.baltabaev #шторм #шлеменко #школашторм #помощь #омск #лекарства #самоизоляция #коронавирус #иванколесник #спорт #мывместе #волонтеры #аптека #грубость

Публикация от Александр Шлеменко Storm (@alexandershlemenko)

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