Шлеменко подерется с Хамитовым 29 сентября в лиге Top Fight

Экс-чемпион Bellator Александр Шлеменко (63-15) проведет следующий поединок против бойца из Казахстана Куата Хамитова (24-8) 29 сентября на турнире лиги Top Fight в Москве. Об этом сообщил глава организации Марат Сидикеев изданию Metaratings.

Шлеменко в прошлом бою победил экс-бойца UFC Алекса Оливейру (25-15) удушающим приемом в первом раунде. Бой состоялся 21 июля на турнире SFC в Омске.

Хамитов идет на серии из трех побед. В прошлом бою он одолел Залимхана Юсупова (19-15) единогласным решением судей. Бой состоялся 19 мая на турнире Hardcore FC в Алма-Ате, Казахстан.