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Монсон и Тактаров 29 сентября проведут бой по ММА на турнире Top Fight

Алина Савинова
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Поединок по правилам ММА между Олегом Тактаровым и Джеффом Монсоном пройдет 29 сентября в Москве на турнире Top Fight, сообщает MMA.Metaratings.ru, ссылаясь на главу организации Марата Сидикеева.

Тактаров и Монсон провели боксерский поединок 19 августа в рамках турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ». Бой по итогам трех раундов завершился вничью.

52-летний Монсон за свою карьеру провел 87 боев в ММА, одержал 60 побед, потерпел 26 поражений, 1 его бой завершился ничьей. На счету 56-летнего Тактарова 17 побед, 5 поражений и 2 ничьи.

В 2018 году Монсон получил российское гражданство.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/monson-i-taktarov-29-sentyabrya-provedut-boi-po-mma-na-turnire-top-fight-v-moskve-280184/
Джефф Монсон
Олег Тактаров
ММА
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