Шлеменко победил Гусейнова в главном бою EFC 42

Экс-чемпион Bellator Александр Шлеменко победил Артура Гусейнова в главном бою турнира в Сочи EFC 42. Поединок продлился все три раунда и завершился победой Шлеменко единогласным решением судей.

Накануне поединка между бойцами на дуэли взглядов произошел конфликт. Гусейнов слишком сильно уперся в голову оппонента, после чего Шлеменко его оттолкнул. Кроме того, Гусейнов на церемонии взвешивания не уложился в весовую категорию.

На счету 37-летнего Гусейнова 26 побед в ММА, 11 поражений и один результат боя был признан ничейным. В двух предыдущих боях он дрался с бразильцем Марсио Сантосом. В апреле Сантос победил удушающим приемом, а в августе поединок завершился вничью.

У 37-летнего Шлеменко — 61 победа, 13 поражений и один поединок был признан несостоявшимся. В предыдущем бою на турнире Fight Nights 7 мая Шлеменко решением судей победил того же Сантоса.

Напомним, что Eagle FC — промоушен экс-чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова. Шлеменко впервые дрался в этой лиге, для Гусейнова это уже четвертый поединок в промоушене.