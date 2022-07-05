Дамир Исмагулов вошел в топ-15 рейтинга легкого веса UFC

Российский легковец UFC Дамир Исмагулов (24-1) впервые вошел в топ-15 рейтинга UFC в легком весе. Исмагулов провел в UFC пять поединков и во всех одержал верх судейским решением. В прошлом бою против грузина Гурама Кутателадзе (12-3) Исмагулов победил раздельным решением судей (28-29, 29-28, 30-27). Бой состоялся 18 июня на UFC on ESPN 37 в Остине, США.

Также бразильский средневес Алекс Перейра (6-1) после убедительной победы нокаутом в первом раунде над Шоном Стриклэндом (25-4) на турнире UFC 276, который прошел 3 июля на «Ти-Мобайл Арена» в Лас-Вегасе, США, поднялся на шестую строчку рейтинга, в то время как Стриклэнд опустился на три позиции — на седьмую строчку.