Шлеменко и Исмаилов договорились о бое, который может пройти летом 2022 года

Российский боец Магомед Исмаилов вызвал на бой экс-чемпиона Bellator Александра Шлеменко. Последний ответил согласием.

Произошло это в Екатеринбурге в Академии РМК на турнире RCC 10. Исмаилов появился в клетке после главного поединка шоу. Организаторы турнира вывели в прямой эфир по видеосвязи Шлеменко. Между бойцами состоялся дружеский диалог, на котором они пообещили другу другу провести поединок летом в рамках промоушена RCC.

Напомним, 35-летний Исмаилов в своем последнем бою в октябре 2021 года на AMC Fight Nights 105 проиграл Владимиру Минееву.

37-летний Шлеменко также в октябре на турнире Eagle FC по очкам победил Артура Гусейнова.