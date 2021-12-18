Шлеменко и Исмаилов договорились о бое, который может пройти летом 2022 года
20:13
Российский боец Магомед Исмаилов вызвал на бой экс-чемпиона Bellator Александра Шлеменко. Последний ответил согласием.
Произошло это в Екатеринбурге в Академии РМК на турнире RCC 10. Исмаилов появился в клетке после главного поединка шоу. Организаторы турнира вывели в прямой эфир по видеосвязи Шлеменко. Между бойцами состоялся дружеский диалог, на котором они пообещили другу другу провести поединок летом в рамках промоушена RCC.
Напомним, 35-летний Исмаилов в своем последнем бою в октябре 2021 года на AMC Fight Nights 105 проиграл Владимиру Минееву.
37-летний Шлеменко также в октябре на турнире Eagle FC по очкам победил Артура Гусейнова.
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