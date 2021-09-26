Лоулер нокаутировал Диаса на UFC 266
06:45
Американский боец Роберт Лоулер на турнире UFC 266 победил соотечественника Ника Диаса.
Поединок в среднем весе завершился в третьем раунде техническим нокаутом Диаса.
На счету 39-летнего Лоулера 29 побед и 15 поражений, у 38-летнего Диаса 26 побед и 10 поражений.
UFC 266 проходит в Лас-Вегасе. В главном поединке вечера австралиец Александр Волкановски встретится с американцем Брайаном Ортегой.
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