Лоулер нокаутировал Диаса на UFC 266

Американский боец Роберт Лоулер на турнире UFC 266 победил соотечественника Ника Диаса.

Поединок в среднем весе завершился в третьем раунде техническим нокаутом Диаса.

На счету 39-летнего Лоулера 29 побед и 15 поражений, у 38-летнего Диаса 26 побед и 10 поражений.

UFC 266 проходит в Лас-Вегасе. В главном поединке вечера австралиец Александр Волкановски встретится с американцем Брайаном Ортегой.