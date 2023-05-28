Сестра Шавката Рахмонова обратилась к Дане Уайту, чтобы тот подписал ее в UFC

Боец из Казахстана Сора Рахмонова после победы над Валерией Карыгиной попросила Дану Уайта подписать ее в сильнейший промоушен мира UFC.

«Дана Уайт, UFC?» — написала спортсменка в соцсетях, опубликовав видео досрочной победы.

На турнире Naiza 51, который проходил 26 мая в Казахстане, Рахмонова победила Карыгину техническим нокаутом во втором раунде.

24-летняя Рахмонова (4-1) — младшая сестра топового непобежденного полусредневеса UFC Шавката Рахмонова.