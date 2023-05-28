Артем Резников: «Олейнику пора завершать карьеру»

Легковес ACA Артем Резников (19-6) заявил, что 45-летнему тяжеловесу Алексею Олейнику (60-17) стоит завершить карьеру после нокаута от Оли Томпсона (21-16).

«Очень неприятно видеть, когда такой боец так сильно падает, — сказал Резников в интервью Fight Live. — Не хотелось бы, чтобы Алексей Олейник так завершал карьеру. Мне кажется, ему надо было раньше уходить. Надо поймать золотую середину, когда ты вроде на пике формы, побеждаешь, но чувствуешь, что у тебя будет спад. И в этот момент нужно уходить, потому что многие бойцы задерживаются, и потом такие тяжелые поражения. Я думаю, Олейнику пора завершать карьеру. Тем более нокаут сильный был. Он тоже сказывается».

Олейник проиграл Томпсону нокаутом в первом раунде. Бой состоялся 26 мая на турнире «Бойцовский клуб РЕН ТВ. Суперсерия».