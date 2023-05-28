Черкасов — о поединке Александра Емельяненко и Ершова: «Это зашквар и неуважение»

Боец поп-ММА Андрей Черкасов прокомментировал выступление Александра Емельяненко в поединке с блогером Евгением Ершовым.

«Это зашквар и неуважение. У меня нет никаких сомнений, что это была полная постанова, все отработано. Было видно, что они сто процентов это репетировали. Встретились где-то, отрепетировали этот момент. А в первом раунде все пошло не по плану, когда Емельяненко пропустил тот удар. Полный зашквар», — цитирует Черкасова Metaratings.ru.

Емельяненко одержал победу над Ершовым болевым приемом на руку во втором раунде поединка, который состоялся 26 мая в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

Всего Емельяненко провел 39 боев в ММА, одержал 29 побед, потерпел 10 поражений, 1 поединок завершился ничьей.