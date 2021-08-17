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Сергей Харитонов: «Украина и Россия — единый народ»

15:34
Сергей Харитонов. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Сергей Харитонов. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Российский боец ММА Сергей Харитонов надеется, что в будущем Украина и Россия снова объединятся.

«Для меня Украина не просто братская, а одно целое, — сказал Харитонов в интервью «СЭ». — Украина и Россия — единый народ. Поэтому очень больно то, что происходят какие-то политические катаклизмы — это даже страшно. Я очень надеюсь, что все вернется на круги своя и Россия с Украиной снова объединятся и будут вместе».

40-летний Харитонов проведет поединок против француза Чейка Конго 20 августа на турнире Bellator 265.

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