Российский боец ММА Сергей Харитонов надеется, что в будущем Украина и Россия снова объединятся.

«Для меня Украина не просто братская, а одно целое, — сказал Харитонов в интервью «СЭ». — Украина и Россия — единый народ. Поэтому очень больно то, что происходят какие-то политические катаклизмы — это даже страшно. Я очень надеюсь, что все вернется на круги своя и Россия с Украиной снова объединятся и будут вместе».

40-летний Харитонов проведет поединок против француза Чейка Конго 20 августа на турнире Bellator 265.