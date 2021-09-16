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Экс-боец UFC Омари Ахмедов будет выступать в PFL

18:35
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Стало известно, в каком промоушене будет выступать экс-боец UFC Омари Ахмедов. 33-летний россиянин подпишет контракт с PFL.

Напомним, Ахмедов покинул UFC в июле 2021 года. Он выступал за промоушен с 2013 года, проведя 14 боев и одержав 8 побед.

Свой последний поединок Ахмедов провел 10 июля на турнире UFC 264. Тогда он уступил американцу Брэду Таваресу раздельным решением. Общий рекорд россиянина — 21 победа (13 — досрочно) — 6 поражений — 1 ничья.

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