Экс-боец UFC Омари Ахмедов будет выступать в PFL

Стало известно, в каком промоушене будет выступать экс-боец UFC Омари Ахмедов. 33-летний россиянин подпишет контракт с PFL.

Напомним, Ахмедов покинул UFC в июле 2021 года. Он выступал за промоушен с 2013 года, проведя 14 боев и одержав 8 побед.

Свой последний поединок Ахмедов провел 10 июля на турнире UFC 264. Тогда он уступил американцу Брэду Таваресу раздельным решением. Общий рекорд россиянина — 21 победа (13 — досрочно) — 6 поражений — 1 ничья.