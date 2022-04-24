Сергей Хандожко: «Я самый счастливый человек на Земле»

Российский боец UFC Сергей Хандожко (27-6) эмоционально прокомментировал свое возвращение в октагон после трехлетнего перерыва.

«Как я себя чувствую? Великолепно! Я самый счастливый человек на Земле, — сказал Хандожко сразу после победы над Дуайтом Грантом. — Самый счастливый! Год назад я не верил, что вообще вернусь в спорт. Думал, все, травмы. Блин, я вернулся! Я в самой лучшей лиге мира, и я выиграл бой нокаутом! Йес!».

Хандожко победил Гранта техническим нокаутом во 2-м раунде. Россиянин провел в UFC 3 поединка, потерпев в лиге лишь одно поражение. 10 ноября 2019 года Хандожко проиграл Рустаму Хабилову (24-4) единогласным решением судей на UFC Fight Night 163 в Москве.