Секс-символ UFC провела тренировку во время карантина в обнаженном виде
17:55
Американка Пейдж Ванзант, которая считается одной из самых привлекательных девушек-бойцов, выложила новое фото в своем Instagram. Она провела домашнюю тренировку с мужем Остином Вандерфордом в обнаженном виде. Пользователи в комментариях задались вопросом, кто стал автором изображения.
Ванзант выступает в UFC с 2014 года в наилегчайшем весе. Последний бой она провела в январе прошлого года, победив Рейчел Остович. На счету 26-летней американки 8 побед и 4 поражения.
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