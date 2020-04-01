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Секс-символ UFC провела тренировку во время карантина в обнаженном виде

17:55
Пейдж Ванзант. Фото Instagram
Пейдж Ванзант. Фото Instagram
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Американка Пейдж Ванзант, которая считается одной из самых привлекательных девушек-бойцов, выложила новое фото в своем Instagram. Она провела домашнюю тренировку с мужем Остином Вандерфордом в обнаженном виде. Пользователи в комментариях задались вопросом, кто стал автором изображения.

Last nights workout ???

Публикация от Paige VanZant (@paigevanzant)

Ванзант выступает в UFC с 2014 года в наилегчайшем весе. Последний бой она провела в январе прошлого года, победив Рейчел Остович. На счету 26-летней американки 8 побед и 4 поражения.

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