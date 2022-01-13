Паб Конора Макгрегора в Дублине подвергся нападению

На паб ирландского бойца UFC Конора Макгрегора напали несколько человек, сообщает Daily Mail. Стоимость заведения — 2,7 миллиона евро.

Свидетели рассказали, что в разбое участвовали двое мужчин. На месте нашли самодельные взрывные устройства, никто из посетителей не пострадал.

В активе Макгрегора 22 победы и шесть поражений в боях по правилам ММА. Летом прошлого года ирландец сломал ногу в бою с Дастином Порье и на данный момент продолжает восстановление.