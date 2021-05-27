Холлоуэй и Родригес проведут бой 17 июля

Экс-чемпион UFC в полулегком весе Макс Холлоуэй проведет бой против мексиканца Яира Родригеса. Поединок запланирован на турнир, который пройдет 17 июля в Лас-Вегасе.

В январе 29-летний Макс Холлоуэй победил Келвина Каттара единогласным решением на UFC Fight Island 7. Гавайский боец имеет рекорд в ММА 22-6.

На счету 28-летнего Родригеса 13 побед и 2 поражения в ММА (8-1 в UFC), один его бой был признан несостоявшимся. Последний бой состоялся в октябре 2019 года (победа единогласным решением судей над Джереми Стивенсом).