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Холлоуэй и Родригес проведут бой 17 июля

06:14
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Экс-чемпион UFC в полулегком весе Макс Холлоуэй проведет бой против мексиканца Яира Родригеса. Поединок запланирован на турнир, который пройдет 17 июля в Лас-Вегасе.

В январе 29-летний Макс Холлоуэй победил Келвина Каттара единогласным решением на UFC Fight Island 7. Гавайский боец имеет рекорд в ММА 22-6.

На счету 28-летнего Родригеса 13 побед и 2 поражения в ММА (8-1 в UFC), один его бой был признан несостоявшимся. Последний бой состоялся в октябре 2019 года (победа единогласным решением судей над Джереми Стивенсом).

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