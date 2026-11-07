Сборная России завоевала 21 золотую медаль на чемпионате мира по ММА

В Тбилиси (Грузия) завершился чемпионат мира по ММА-2026.

Сборная России одержала победу в медальном зачете среди взрослых спортсменов, завоевав 15 медалей (9 золотых, 1 серебряная, 5 бронзовых).

Золото завоевали Дарья Кузнецова (весовая категория до 47,6 кг), Хабиб Адзиев (56,7 кг), Абдулхаким Муртузалиев (61,2 кг), Омарасхаб Юсупов (70,3 кг), Хамзат Астамиров (74,8 кг), Айдемир Гусейнов (79,4 кг), Нухбек Зайнулабидов (83,9 кг), Ильяс Яхъяев (93 кг), Омар Гасайниев (свыше 97 кг). Серебро — у Полины Балдиной (65,8 кг), бронза — у Елизаветы Ковалевой (56,7 кг), Очура Бырынная (61,2 кг), Татьяны Девятовой (70,3 кг), Алима Истепанова (97 кг) и Магомеда Омарова (свыше 97 кг).

Помимо этого, российская команда стала первой в медальном зачете среди спортсменов в возрасте от 18 до 20 лет, завоевав 12 золотых, 3 серебряные и 9 бронзовых медалей.

По итогам ЧМ-2026 на счету сборной России 39 медалей: 21 золотая, 4 серебряные и 14 бронзовых.