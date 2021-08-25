Александр Емельяненко назвал Сергея Харитонова животным

Российский боец ММА Александр Емельяненко во время шоу «Недиванные эксперты» на YouTube-канале Fight Nights оскорбительно высказался о Сергее Харитонове.

«Блин, Харитонов такое животное, что мне вообще не хотелось бы выходить с ним драться, — сказал Емельяненко. — Когда Камил предложил мне бой с Харитоновым, я приехал и согласился — мы сели, поговорили, я сказал: «Хорошо, без проблем». А Харитонов запросил сумасшедшие деньги (500 тысяч долларов. — Прим. «СЭ»). Ни одна организация ему столько не заплатит. Он просто понимает, что сольет этот бой в одну калитку. Он проиграет — он не готов со мной драться ни физически, ни функционально, ни технически».

В 2006-м на турнире Pride Емельяненко победил Харитонова в первом раунде.