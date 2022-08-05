Макгрегор намекнул на завершение карьеры в ММА

Ирландский боец смешанного стиля (ММА) Конор Макгрегор намекнул на завершение карьеры.

«MMA, я никогда тебя не забуду! Легкая работа», — написал Макгрегор в Twitter.

Mma, I'll never forget you! Easy work. — Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) August 4, 2022

В настоящее время 34-летний Макгрегор восстанавливается после травмы. В последнем бою он проиграл техническим нокаутом в первом раунде Дастину Порье (28-7) 10 июля 2021 года на UFC 264 на T-Mobile Arena в Парадайсе, США.

На счету бывшего чемпиона UFC 22 победы и 6 поражений в ММА.