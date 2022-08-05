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Сегодня, 03:10

Макгрегор намекнул на завершение карьеры в ММА

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Конор Макгрегор.
Фото Global Look Press

Ирландский боец смешанного стиля (ММА) Конор Макгрегор намекнул на завершение карьеры.

«MMA, я никогда тебя не забуду! Легкая работа», — написал Макгрегор в Twitter.

В настоящее время 34-летний Макгрегор восстанавливается после травмы. В последнем бою он проиграл техническим нокаутом в первом раунде Дастину Порье (28-7) 10 июля 2021 года на UFC 264 на T-Mobile Arena в Парадайсе, США.

На счету бывшего чемпиона UFC 22 победы и 6 поражений в ММА.

Конор Макгрегор
ММА
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