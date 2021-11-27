Александр Емельяненко вызвал Сантоса на реванш. Бразилец пообещал снова его побить
22:50
После поражения от бразильца Марсио Сантоса российский боец ММА Александр Емельяненко вызвал своего соперника на реванш. Тот в ответ пообещал, что снова побьет его.
— Марсио, Марсио. Я всем борцам, которых побил, говорил, что они могут брать у меня реванш. Ты мне дашь реванш?- спросил Емельяненко.
— Да, я принимаю ваш реванш и буду вас бить, — ответил Сантос
— Готовься дальше, — сказал россиянин.
В главном поединке AMC Fight Nights 106 Сантос победил Емельяненко в первом раунде удушающим приемом.
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