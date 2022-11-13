Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
Главная
Единоборства / ММА
ММА

13 ноября, 23:15

Сантибеков рассказал о своих ожиданиях от боя против Стецуренко

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Боец смешанного стиля из Казахстана Адос Сантибеков поделился своими ожиданиями в преддверии поединка против российского кикбоксера Александра Стецуренко.

«Я нахожусь в очень хорошей форме. К этому бою я подошел после крайнего поединка на Top Dog — бился за чемпионский перстень с Денисом Погодиным. После того боя я немного отдохнул и снова приступил к тренировкам», — сказал казахстанский боец РЕН ТВ.

Казахстанский боец добавил, что он со своей командой подбирает к каждому сопернику отдельный план.

«С одним соперником действуем в атакующей манере, с другим — в оборонительной, вторым номером. Пока я не могу сказать, что всегда работаю в атакующей манере. У меня получается работать и в атакующей, и в оборонительной манере», — поделился Сантибеков.

Поединок между Стецуренко и Сантибековым пройдет 18 ноября в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

Билеты на турнир можно приобрести по этой ссылке.

Источник: https://ren.tv/news/sport/1045512-santibekov-rasskazal-o-svoikh-ozhidaniiakh-ot-boia-protiv-stetsurenko
0
Читайте также
Норвежцы предлагают проводить лыжные соревнования без снега. Действительно — зачем он нужен?
Без России Евротур стал еще хуже. Упала посещаемость, Швейцария чуть не выиграла
Лавров заявил о неприемлемых требованиях США по Украине на саммите ВАС
СМИ указали на появление у РФ важнейшего партнера из-за санкций Запада
Каховская ГЭС получила повреждения в результате ночных ударов ВСУ
Венгерский политик намекнул на раздел Украины
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Родригес пообещал раскатать Минеева как пельмень
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости