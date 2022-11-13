Сантибеков рассказал о своих ожиданиях от боя против Стецуренко

Боец смешанного стиля из Казахстана Адос Сантибеков поделился своими ожиданиями в преддверии поединка против российского кикбоксера Александра Стецуренко.

«Я нахожусь в очень хорошей форме. К этому бою я подошел после крайнего поединка на Top Dog — бился за чемпионский перстень с Денисом Погодиным. После того боя я немного отдохнул и снова приступил к тренировкам», — сказал казахстанский боец РЕН ТВ.

Казахстанский боец добавил, что он со своей командой подбирает к каждому сопернику отдельный план.

«С одним соперником действуем в атакующей манере, с другим — в оборонительной, вторым номером. Пока я не могу сказать, что всегда работаю в атакующей манере. У меня получается работать и в атакующей, и в оборонительной манере», — поделился Сантибеков.

Поединок между Стецуренко и Сантибековым пройдет 18 ноября в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

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