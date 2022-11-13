Родригес пообещал раскатать Минеева как пельмень

Бразильский боец Фернандо Родригес прокомментировал предстоящий бой с россиянином Владимиром Минеевым на ринге «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

Ранее Минеев заявил, что подозревает соперника в приеме допинга. Бразилец на обвинения ответил по-бойцовски — контратакой в интернете. Фернандо на своей странице опубликовал фотографию Минеева и намекнул, что российский спортсмен сам не понаслышке знает о запрещенных препаратах.

Также Фернандо решил, чтобы побить русского, нужно есть побольше калорийных русских блюд. Мастер единоборств берет урок лепки пельменей у мастера дел кулинарных.

«С такими мышцами тяжело делать такую тонкую работу? Нет, нет это легко. Я так же легко раскатаю и Минеева. У меня хорошая генетика. В прошлом мои предки были рабами. Тяжелый физический труд сделал их крепкими сильными, а мне передалось по наследству», — приводит слова Родригеса РЕН ТВ.

Поединок по правилам кикбоксинга станет главным событием нового турнира суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ», который пройдет 18 ноября.

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