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Федор Емельяненко назвал «неприятными» впечатления от интервью казахстанскому блогеру

Илья Андреев
Шеф отдела единоборств
Федор Емельяненко.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Знаменитый боец ММА Федор Емельяненко в интервью «СЭ» высказался об интервью казахстанскому YouTube-каналу «Время покажет» (перевод с казахского) в 2024 году.

— Какие впечатления остались от интервью казахстанскому Youtube-каналу, где вас спрашивали про Владимира Путина, СВО, спортсменов в политике?

— Неприятные. Потому что меня пригласили на интервью на спортивные темы. О ребятах моих поговорить, о спорте. Первая часть была действительно такая. А дальше пошли политические вопросы.

— А на согласование не просили?

— Нет.

— Почему не стали?

— (Пауза.) Я сказал: зачем задавать такие вопросы? Мне ответили: это один из ведущих блогеров. Ну и что дальше разговаривать на эту тему? Я как считаю — так и сказал. Как есть, как я это вижу.

— Журналист там подарки вам дарил.

— Подарки мне, кстати, так и не пришли. Мне сказали, что их пришлют. Но так ничего и не пришло, так это все там и осталось.

— Это вас заставило быть более аккуратным в плане интервью?

— Я всегда стараюсь думать прежде, чем что-то сказать. В Евангелие написано: «От слов своих оправдаешься, и от слов своих осудишься». Да и наши поговорки — «Слово не воробей — вылетит, не поймаешь» и так далее. Конечно, нужно контролировать свои слова — что исходит из наших уст. Не только из уст. Даже если я под чужим ником напишу какую-нибудь гадость про кого-то — это же не значит, что это не вышло от меня. Может, вы не знаете, что это я, но Господь знает.

Федор Емельяненко стал гостем редакции &laquo;СЭ&raquo;.«На бесовском языке не разговариваю. И на мерзость не ведусь». Большое интервью Федора Емельяненко

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Федор Емельяненко
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