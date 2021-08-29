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Шлеменко стал почетным гражданином Хасавюртовского района

03:39
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Российский боец MMA Александр Шлеменко стал почетным гражданином Хасавюртовского района.

37-летний спортсмен принял участие в торжественном открытии спортивной площадки в селе Новогагатли, где получил медаль и знак почетного гражданина Хасавюртовского района.

«Общими усилиями мы продолжаем развивать спорт шаговой доступности. Таких уличных спортивных площадок должно становиться как можно больше», — написал Шлеменко в Instagram.

14 августа Шлеменко секундировал своего ученика Андрея Корешкова, который в главном бою Bellator 264 единогласным решением судей победил десятую строчку рейтинга полусреднего веса Сабаха Хомаси.

В настоящее время «Шторм» ведет переговоры с американским промоушеном для заключения контракта. Профессиональный рекорд 37-летнего россиянина составляет 60 побед, 13 поражений и один бой был признан несостоявшимся.

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Сергей Разин все материалы автора

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