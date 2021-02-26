Никита Крылов: «ММА догнали Джонса в универсальности»

8-й номер рейтинга полутяжелого веса UFC Никита Крылов поделился мнением о выступлениях бывшего чемпиона Джона Джонса в последних боях.

«ММА догнали его в универсальности. В том, что кто-то перестал принимать бой на его территории, кто подобрал ключи, решил, что бить по его длинным и худым ногам — это работающая тема.

Рейес смог навязать ему свой темп. Джонсу было дискомфортно. Когда человеку получается навязать свой темп боя, он выглядит комфортно. Рейес чуть задрал темп и доставил тому дискомфорт. Джонс не то, что не успевал, он, возможно, немного подседал по кардио, возможно, Рейес делал чуть больше движений, чем Джонс ожидал", — сказал Крылов в интервью «Спорт-Экспресс».

Джон Джонс провел последний поединок в феврале 2020, выиграв единогласным решением у Доминика Рейеса.

(Никита Горшенин)

Полностью интервью с Крыловым можно прочитать здесь