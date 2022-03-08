Махачев рассказал, почему сорвался бой с Дос Аньосом

Российский легковес UFC Ислам Махачев (22-1) сообщил, что хотел подраться с Рафаэлем Дос Аньосом (31-13) на UFC 272, но выдвинул UFC одно «маленькое условие», из-за которого бой так и не состоялся.

«Я проснулся и увидел новость, что Физиев снялся из-за коронавируса, — сказал Махачев в интервью ESPN. — В это время я был в отпуске в Калифорнии. Сразу же набрал менеджеру: «Али, видел новости, позвони UFC и скажи, что я готов выйти на замену». Я лишь выдвинул одно небольшое условие. UFC не звонили мне. Это я им звонил через Али. UFC не сделали этот бой. Сейчас все думают, что они звонили мне, а я отклонил бой. Но это я звонил им. Я попросил о маленьком условии, но они отказали».

Также Махачев опроверг слова Дос Аньоса о том, что он запрашивал за бой миллион долларов. «Не миллион. 100 процентов не миллион, — ответил россиянин. — Дана может говорить все что угодно, но я готов драться с кем угодно. Я стану чемпионом. Хотелось бы подраться в ноябре в Абу-Даби. Защитить пояс 3-5 раз, а потом подняться в полусредний вес».

Махачев занимает третью строчку рейтинга UFC в легком весе. В последнем бою россиянин победил Бобби Грина (29-13) 26 февраля на UFC Fight Night 202. Махачев выиграл техническим нокаутом в первом раунде.