Российский боец UFC Алексей Кунченко заявил, что его нисколько не беспокоит эпидемия коронавируса перед выступлением на турнире UFC Fight Night 170 в Бразилиа. Шоу должно пройти 14 марта.

— Здесь вообще про это не слышно, не видно, никто не ходит ни в каких повязках, масках, — сказал Кунченко «СЭ».

— Может, была какая-то установка от UFC? Может, лекцию прочитали — что делать?

— Не было такого. Думаю, это паника. Зачем людям лишний раз об этом людям говорить, вбивать в голову. У меня бой впереди. Мне вообще без разницы на этот коронавирус, если честно. У нас люди гриппом болеют больше, умирают от него (чаще), чем от коронавируса. Так что лучше не вникать в это. Это бред полный какой-то.

На счету 35-летнего Кунченко — 20 побед и 1 поражение в ММА (2-1 в UFC). На турнире в Бразилиа его соперником станет 33-летний бразилец Элизеу Залески дос Сантос (21-6 в ММА, 7-2 в UFC). (Михаил Потапов)