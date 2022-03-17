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Сегодня, 14:05

Царукян остался в США и может подраться в ближайшее время

Давид Хачатрян
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Российский боец UFC Арман Царукян заявил, что он может вернуться в октагон раньше, чем ожидалось.

«Домой я должен был сразу прилететь, но у меня отменился вылет, и я решил остаться, — заявил россиянин, отвечая на вопросы фанатов в Instagram. — Может быть, что в скором времени я подерусь еще раз. Так что, жду новости».

Царукян идет на серии из пяти побед. 27 февраля он одолел Йоэля Альвареса (19-3) на турнире UFC Fight Night 202 во втором раунде техническим нокаутом.

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