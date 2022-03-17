Соннен: «Конор и Диас подерутся в начале июля»

Аналитик и бывший боец UFC Чейл Соннен заявил, что Конор Макгрегор подерется с Нейтом Диасом в начале июля.

«Ходит много слухов о том, что произойдет на Международной неделе боев, которая пройдет в первую неделю июля. Есть один очень интересный слух. Конор Макгрегор готовится к возвращению в Международную неделю боев. Я знаю, что информация, которую мне передают, может быть недостоверной. Конор может вернуться в августе.

Однако когда я смотрю, как усердно тренируется Конор, что он начал соблюдать диету, я думаю, что он намерен вернуться в октагон раньше августа. Я верю информации, что Конор должен подраться с Диасом на Международной неделе боев".

Диас и Макгрегор дрались дважды. В первом бою, который состоялся 5 марта 2016 года на UFC 196, Диас выиграл сабмишном во втором раунде. Во втором бою на UFC 202 (20 августа 2016 года) Диас проиграл Макгрегору решением большинства судей.