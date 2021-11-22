Рафаэль Дос Аньос: «Махачев дерется экономично, потому что боится устать»

Бывший чемпион легкого веса UFC Рафаэль Дос Аньос сравнил Хабиба Нурмагомедова и Ислама Махачева.

«У Хабиба было отменное кардио — он мог давить, давить и давит, -сказал Дос Аньос в интервью Youtube-каналу RT Sport MMA. — Очень хорошее кардио. Ислам потехничнее, по его боям я вижу, что он вообще не хочет рисковать. Он экономит энергию, потому что боится устать. Я слышал про это и от ребят, кто тренировался с ним раньше.

Поэтому против Ислама одной из задумок моего геймплана было давить его, поднимать темп. Тейкдауны Ислама также отличаются от Хабиба. Он много использует дзюдо, все эти внутренние зацепы. Не так часто проходит в две ноги. Поэтому когда готовился к нему, я привлек дзюдоистов, чтобы лучше понимать его стиль. Непросто бороться с ребятами из дзюдо — они по-другому готовят тейкдауны, есть отличия».

30 октября Махачев победил Дэна Хукера кимурой в первом раунде поединка на UFC 267 в Абу-Даби.