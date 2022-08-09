Российский боец Рамазан Эмеев уволен из UFC

35-летний российский боец UFC в среднем весе Рамазан Эмеев (20-6) покинул сильнейшую лигу мира. Об этом сообщает Twitter-аккаунт UFC Roster Watch. Причины расторжения контракта не сообщаются.

Эмеев провел в организации с 2017 года восемь поединков. Пять из них он выиграл. На данный момент россиянин идет на серии из двух поражений. 16 октября 2021 года он проиграл Дэнни Робертсу (18-6) раздельным решением судей на UFC Fight Night 195 в Лас-Вегасе, США, а 12 июня уступил Джеку Делла Маддалену (12-2) техническим нокаутом в первом раунде. Бой прошел на UFC 275 в Калланге, Сингапур.