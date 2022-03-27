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Сегодня, 11:39

Алексей Олейник прокомментировал отмену боя на UFC on ESPN 33

Давид Хачатрян
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44-летний россиянин Алексей Олейник должен был подраться 27 марта на UFC on ESPN 33 против Илира Латифи. Поединок не состоялся, потому что у шведского бойца возникли проблемы со здоровьем. Вскоре после этого Олейник отреагировал на отмену боя.

«У меня просто не хватает слов, но мой бой отменен, — написал Олейник в социальных сетях. — Я очень расстроен, ведь провел два тренировочных сбора, проделал много тяжелой работы. Сейчас я в хорошей форме. Желаю своему сопернику скорейшего выздоровления».

На счету Олейника 59 побед, 16 поражений и одна ничья, у 38-летнего Латифи 16 побед и 8 поражений.

Алексей Олейник
UFC
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