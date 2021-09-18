Российский боец Альберт Дураев дебютирует в UFC 30 октября 2021 года на турнире UFC 267, информирует MMAFighting. Его сорперником станет итальянец Алессио Ди Кирико.

32-летний Дураев 14 сентября победил бразильца Кайо Фелипе Биттенкорта да Сильву на Претендентском турнире и получил право на заключение контракта с UFC. Всего в ММА у россиянина 13 побед и 3 поражения.

31-летний Ди Кирико провел 19 поединков, в которых одержал 13 побед и потерпел шесть поражений.