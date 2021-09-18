Российский боец Альберт Дураев дебютирует в UFC 30 октября
19:24
Российский боец Альберт Дураев дебютирует в UFC 30 октября 2021 года на турнире UFC 267, информирует MMAFighting. Его сорперником станет итальянец Алессио Ди Кирико.
32-летний Дураев 14 сентября победил бразильца Кайо Фелипе Биттенкорта да Сильву на Претендентском турнире и получил право на заключение контракта с UFC. Всего в ММА у россиянина 13 побед и 3 поражения.
31-летний Ди Кирико провел 19 поединков, в которых одержал 13 побед и потерпел шесть поражений.
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