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Российский боец Альберт Дураев дебютирует в UFC 30 октября

19:24

Российский боец Альберт Дураев дебютирует в UFC 30 октября 2021 года на турнире UFC 267, информирует MMAFighting. Его сорперником станет итальянец Алессио Ди Кирико.

32-летний Дураев 14 сентября победил бразильца Кайо Фелипе Биттенкорта да Сильву на Претендентском турнире и получил право на заключение контракта с UFC. Всего в ММА у россиянина 13 побед и 3 поражения.

31-летний Ди Кирико провел 19 поединков, в которых одержал 13 побед и потерпел шесть поражений.

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Роман Шишов все материалы автора

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