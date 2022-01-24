Лига RCC проведет пять турниров в первой половине 2022 года

Российская организация RCC проведет пять турниров в ближайшие полгода — два номерных турнира и три шоу серии Intro. Все они состоятся в Екатеринбурге, сообщает пресс-служба организации.

Главным событием RCC в 2022 году станет поединок между Александром Шлеменко и Магомедом Исмаиловым — он возглавит июльский турнир RCC 12.

Одиннадцатый турнир запланирован на апрель — файткард еще формируется, но уже известно, что в главном карде в клетку могут выйти Тимур Нагибин, Михаил Рагозин и Денис Лаврентьев.

Еще три турнира пройдут в феврале, марте и мае — это будут шоу RCC Intro. Ожидается, что через месяц свой бой в RCC проведет Ильяс Хамзин, еще через месяц в поединке сойдутся Арсений Смирнов и Ясубей Эномото.