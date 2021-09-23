Ромеро заработал больше всех на Bellator 266
07:42
Кубинский боец Йоэль Ромеро на турнире Bellator 266 заработал больше всех в карде, несмотря на поражение от американца Фила Дэвиса, информирует MMA Fighting. Его фиксированное вознаграждение составило 150 тысяч долларов.
44-летний Ромеро проиграл 36-летнему Дэвису раздельным решением судей в главном событии вечера. Гонорар последнего составил 100 тысяч.
Бразильский боец Нейман Грейси за нокаут американца Марка Леммингера получил также 100 тысяч.
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