Ромеро заработал больше всех на Bellator 266

Кубинский боец Йоэль Ромеро на турнире Bellator 266 заработал больше всех в карде, несмотря на поражение от американца Фила Дэвиса, информирует MMA Fighting. Его фиксированное вознаграждение составило 150 тысяч долларов.

44-летний Ромеро проиграл 36-летнему Дэвису раздельным решением судей в главном событии вечера. Гонорар последнего составил 100 тысяч.

Бразильский боец Нейман Грейси за нокаут американца Марка Леммингера получил также 100 тысяч.